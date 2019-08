Wekdienst 23/8: Grapperhaus in Thailand en halve finale EK hockey

Wat heb je gemist?

De coalitiepartijen zijn het in grote lijnen eens over de belastingmaatregelen die ertoe moeten leiden dat de gevolgen voor de koopkracht volgend jaar eerlijk verdeeld wordt. Ook over het verbeteren van de woningmarkt, met name voor starters, zitten ze op één lijn. "We hebben weer stappen gezet op weg naar Prinsjesdag", zei premier Rutte na afloop.

Op de derde dinsdag in september is er vrijwel zeker goed nieuws voor de koopkracht van de lage en middeninkomens. Ook gaat er geïnvesteerd worden in de economie en de woningmarkt.

Ander nieuws uit de nacht: