Poolse speleoloog dood in grot gevonden, collega nog vermist

In Polen is het stoffelijk overschot gevonden van een van de twee speleologen die sinds afgelopen weekend in een diepe grot zaten opgesloten. Ze zaten gevangen nadat de toegangstunnel was ondergelopen met water.

Sindsdien zijn reddingswerkers bezig geweest om de onderzoekers op te sporen. De grot in het Tatra-gebergte is de langste en diepste grot van het land en kent gangen die zo'n 800 meter onder de grond zitten. Met kleine explosies probeerden hulpverleners toegang tot bepaalde delen van het gangenstelsel te krijgen.

Er zijn nog geen details bekend over de vondst. Een functionaris van de reddingsoperatie heeft alleen tegen Poolse media gezegd dat een van de twee is gevonden en dat er later op de dag meer informatie wordt bekendgemaakt. Van de nog vermiste speleoloog ontbreekt nog ieder spoor.

De zoekactie werd bemoeilijkt door noodweer. Bij onweer in het gebied vielen gisteren vijf doden en raakten veel mensen gewond.