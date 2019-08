Meer mis met granaat die dodelijk ongeluk militairen in Mali veroorzaakte

De mortiergranaat waardoor in Mali in 2016 twee Nederlandse militairen omkwamen, heeft meer gebreken dan eerder bekend was. Uit onderzoek van Defensie blijkt dat verschillende onderdelen van de granaten niet de goede maat hebben. Mogelijk was dat ook de oorzaak van het ongeval. Het ministerie overweegt juridische stappen tegen de fabrikant, laat minister Bijleveld weten aan de Tweede Kamer.

Bij het ongeluk met de 60mm-mortier kwamen op 6 juli 2016 sergeant Henry Hoving (29) en korporaal Kevin Roggeveld (24) om het leven. Zij waren ten zuiden van de stad Kidal aan het oefenen met de granaat toen het misging. Een derde Nederlandse militair van 23 raakte zwaargewond.

De gebreken aan de granaat kwamen aan het licht in een onderzoek naar hoe de resterende 11.000 granaten veilig kunnen worden vernietigd. Die liggen opgeslagen in Nederland, Duitsland en op Aruba. Tijdens het ontmantelen van een deel van de granaten, ontdekten onderzoekers het probleem.

Per ongeluk op scherp

De 'onnauwkeurige maatvoering' zit in de cilindervormige buis in de granaat. Door een fout kan die bij een beweging of aanraking onbedoeld in de 'gewapende stand' raken, dus op scherp komen te staan, legt een woordvoerder van het ministerie van Defensie uit.

''We weten niet of de granaat die vroegtijdig ontplofte in Mali hetzelfde gebrek had", zegt hij. Door het onderzoek levert het ontmantelen van de overige granaten geen gevaar op, verzekert de woordvoerder.

De 60mm-mortiergranaten worden sinds het ongeluk in Mali niet meer gebruikt door het leger. Omdat andere landen de granaten nog wel gebruiken, heeft Defensie de fabrikant geïnformeerd en een melding gedaan bij de NAVO. Nederlandse militairen werken volgens de woordvoerder tegenwoordig met een andere type mortiergranaat van een andere fabrikant.

Eerder stelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat Defensie ernstig tekortschoot op de VN-missie in Mali. Oud-minister Hennis trad af naar aanleiding van die conclusies.