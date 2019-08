OM 'niet ontstemd' over reis minister Grapperhaus naar Thailand

Het Openbaar Ministerie is niet ontstemd over het overleg van minister Grapperhaus met de Thaise premier over de Nederlandse gevangene Johan van Laarhoven. Het OM brengt daarover een verklaring naar buiten, nadat NRC gisteren had gemeld dat het bezoek daar slecht viel. Medewerkers vinden dat de minister zich niet moet mengen in een lopende strafzaak, schreef de krant. Ook zouden onderhandelingen over de zaak worden bemoeilijkt door het bezoek van de minister van Justitie.

Maar volgens het OM is daarvan geen sprake. "Het OM wist vanaf april dat de minister zich zou inspannen om hem naar Nederland over te brengen. In het licht van de lopende strafzaak heeft het OM contact gehad met de minister over de voorbereidingen van zijn bezoek aan de Thaise autoriteiten", schrijft het OM.

Minister Grapperhaus zegt dat zijn overleg met de Thaise premier te maken heeft met een uitzonderlijke situatie. Daarbij benadrukt hij dat hij niet in de rechtsgang in Thailand of Nederland wil treden. "Ik ga gemotiveerd en serieus naar Thailand, niet om het maar gewoon gedaan te hebben", zei hij.