Rutte: accenten zetten om Nederland welvarend te houden

Premier Rutte vindt dat het kabinet "accenten zal moeten zetten hoe je Nederland op lange termijn welvarend houdt". Dat zei hij in een pauze van de jaarlijkse informele sessie van de ministers en staatssecretarissen aan het begin van het politieke seizoen. Die is dit jaar in een hotel in Oisterwijk.

Rutte benadrukte dat in Nederland de economie "relatief goed draait", dat er groei is, dat de werkloosheid laag blijft en dat de koopkracht blijft toenemen, maar hij onderstreepte ook dat de vooruitzichten wat afzwakken. Hij wees daarbij ook op de situatie in Duitsland, waar de economie in het tweede kwartaal is gekrompen.

Op de vraag wat het voor een jaar wordt voor het kabinet antwoordde de premier verder dat er ook veel aan uitvoering zal moeten worden gedaan. Hij verwees daarbij bijvoorbeeld naar de akkoorden over klimaat en pensioenen, en dat het "een bak werk" is om die uit te werken. Vicepremier De Jonge voegde eraan toe dat het kabinet zo'n beetje op de helft van de regeerperiode is en hij voorziet een "werk-in-uitvoeringsjaar".

Premier Gerbrandy

Vanaf morgen praat het kabinet over de begroting voor volgend jaar, die op Prinsjesdag bekend wordt.

Als aftrap van het politieke seizoen was voor het hotel in Oisterwijk gekozen, omdat dat 75 jaar geleden een bijzondere rol heeft gespeeld in de laatste periode van de Tweede Wereldoorlog. In het hotel vergaderden in 1944 uit Londen teruggekeerde leden van het kabinet, onder leiding van premier Gerbrandy.

Dit en volgend jaar wordt gevierd dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd.