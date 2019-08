Nederlandse economie groeit met half procent, Duitse economie krimpt

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar gegroeid met 0,5 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Dat is precies gelijk aan de groei van de afgelopen twee kwartalen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De toename is onder meer te danken aan de groeiende consumentenbestedingen. Zo gaven we meer uit aan elektrische apparaten, kleding en aan diensten als de kapper en een restaurant. Aan auto's is juist minder besteed.

De uitvoer groeide met 3 procent. Dat is vooral te danken aan de export van machines, chemische producten en apparaten.

Beter dan Duitsland

De Nederlandse economie doet het daarmee beduidend beter dan de economie in Duitsland. Het buurland zag een krimp van 0,1 procent, zo werd vanochtend bekend.

Economen hadden in doorsnee ook op een achteruitgang van deze omvang gerekend. Op jaarbasis bleef de grootste economie van Europa op een gelijk niveau, tegen een groei van 0,6 procent in de voorgaande periode. Duitsland heeft onder meer last van de handelsoorlog tussen de VS en China en de slecht presterende auto-industrie.