Baudet: ongeloofwaardig dat senatoren om koers zijn vertrokken

Overigens is Baudet voorlopig niet van plan om aangifte van fraude te doen tegen Otten. "We vinden een royement, iemand uit de partij zetten, een heel zware sanctie. En om dan ook nog een strafzaak te beginnen, dat is een ontzettend gedoe waar niemand op zit te wachten. Maar het is nog steeds een mogelijkheid."