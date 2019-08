Otten verwacht dat meer FvD'ers zich bij hem aansluiten

De Telegraaf schreef vanmorgen al dat twee Eerste Kamerleden zich aansluiten bij Otten. De krant had de drie zien vergaderen op een hotelterras in Zwolle. Op de radio bevestigde Otten de conclusie dat zij samen een nieuwe partij willen oprichten.

Niet maar wat roepen

Forum voor Democratie zegt nog geen officiële melding te hebben gekregen van de overstap van de twee senatoren naar Otten. "De FvD-fractie in de Eerste Kamer bereidt zich voor op het nieuwe parlementaire jaar. Dat zal zijn zonder voormalig senator Otten. FvD heeft kennis genomen van een bericht in De Telegraaf over een mogelijke afsplitsing van drie leden uit de fractie. Er heeft zich echter nog niemand gemeld bij het fractiebestuur en/of het partijbestuur dat de inhoud van dit bericht bevestigt. Mocht dat gebeuren dan gaan wij ervan uit dat we ook met de nieuwe Groep Otten kunnen samenwerken en we wensen de nieuwe groep succes in het realiseren van hun politieke programma."

Otten wil een partij vormen die concrete maatregelen neemt en zich constructief opstelt. "En niet maar wat roepen en in filosofische debatten verdwijnen. Hij noemt de koopkracht, immigratie en "een rationele aanpak van het klimaat" als speerpunten.

De senator is er naar eigen zeggen nooit op uit geweest om met Forum voor Democratie te breken. "Ik heb achter de schermen een heleboel dingen gedaan voor de partij. Dat wil je niet van de ene op andere dag weggooien. Maar van de kant van Baudet was er niet veel behoefte aan een gesprek. Hij ligt structureel op ramkoers."

Stijl van politiek bedrijven

Otten werd geroyeerd omdat hij zich als penningmeester van FvD schuldig zou hebben gemaakt aan "onaanvaardbare financiële malversaties". Politiek verslaggever Ron Fresen zegt dat Baudet er alles aan doet om het conflict met Otten af te doen als een incident dat alleen over fraude met partijgeld gaat.

"Maar nu Otten niet meer alleenstaat, is dat niet meer vol te houden. Dit gaat wel degelijk ook over de koers, over stijl van politiek bedrijven en over wat je met de partij wil bereiken aan invloed."

"Grote vraag is nu: blijft het hierbij of is dit het begin van nog meer afsplitsingen in de provincies? Vergeet niet dat veel Provinciale Statenleden door Otten zijn binnengehaald."