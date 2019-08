'Verzekeringsfraudeurs mogelijk voor de rechter zonder politieonderzoek'

Verzekeringsfraudeurs komen binnenkort mogelijk zonder politieonderzoek voor de rechter. Het Openbaar Ministerie voert een reeks proefprocessen uit waarbij de verzekeraar zelf het politiewerk doet, meldt het AD.

Officier van justitie Petra Willemse is deze week met twee proefprocessen gestart in Rotterdam. In een van deze zaken claimden twee Dordtenaren duizenden euro's van de verzekering nadat ze een verkeersongeval in scène hadden gezet. Uit onderzoek van de verzekeraar bleek dat de auto's meerdere keren op elkaar waren gebotst.

Vermoedelijk komen nog twee zaken in aanmerking voor deze procesvorm.

Proefprocessen

Justitie wil zo meer fraudeurs aanpakken zonder dat de werkdruk bij de politie toeneemt. Nu laat de politie volgens het OM veel fraudezaken liggen omdat er te weinig mankracht is.

"Al jaren wordt er veel verzekeringsfraude gepleegd, met name bij ongevallenverzekeringen, maar slechts een bedroevend aantal komt bij de strafrechter", zegt officier van justitie Petra Willemse in het AD. "Uiteindelijk betalen u en ik de schade in de vorm van een hogere verzekeringspremie."

Tunnelvisie

In 2017 werden 11.500 mensen betrapt op fraude. Het leverde een schadepost op van 101 miljoen euro. Volgens het Verbond van Verzekeraars lag het werkelijke fraudebedrag op "enkele honderden miljoenen euro's".

In het AD plaatst emeritus hoogleraar strafrecht Anton van Kalmthout vraagtekens bij de aanpak. "Ik hoop eerlijk gezegd ook dat het niet lukt. We proberen bij de politieverhoren al tunnelvisie te voorkomen. Maar tunnelvisie kun je nóg eerder verwachten van een verzekeringsmaatschappij, die belang heeft bij de opsporing en het terugkrijgen van zijn geld."