Verzekeraars sporen meer fraudeurs op

Verzekeraars hebben afgelopen jaar meer dan 11.500 mensen betrapt op fraude. Het leverde een schadepost op van 101 miljoen euro, het grootste bedrag aan opgespoorde fraude in vijf jaar.

"Er is een steeds betere samenwerking met politie en justitie en ook verzekeraars onderling hebben meer contact", verklaart algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars. "Daarnaast worden we steeds beter in de analyse van data. Bij het Verbond hebben we een speciale afdeling voor de opsporing, maar bij de verzekeraars werken ook zo'n 450 fraude-coƶrdinatoren. Vaak oud-politiemensen en financiƫle experts."

Toch is de 101 miljoen euro nog maar een beperkt deel van de werkelijke fraude. "Die ligt denk ik een stuk hoger op enkele honderden miljoenen euro's", zegt Weurding. "Maar we sporen steeds meer op. Vorig jaar vonden we 10.000 fraudeplegers, nu dus ruim 11.500."