Minister sleept Friese gemeente voor rechter om gaswinblokkade

Het Rijk en de gemeente Smallingerland staan vandaag tegenover elkaar bij de rechter. De Friese gemeente heeft een bestemmingsplan gewijzigd om nieuwe gaswinning in het buitengebied tegen te gaan, maar het Rijk vindt dat Smallingerland daarmee tegen de landelijke regels ingaat.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stapte naar de Raad van State om het bestemmingsplan aan te vechten. Dat is een unicum: nooit eerder sleepte het Rijk een gemeente voor de hoogste bestuursrechter in verband met gaswinning.

Duurzame energie

In de gemeente Smallingerland (56.000 inwoners) zijn meerdere kleine gasvelden te vinden. Dat gas wordt al op een aantal plekken gewonnen, maar nu de gaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid, komen zulke kleine velden meer in de belangstelling te staan.

De gemeenteraad is bang voor bodemverzakking en wil daarom geen toestemming geven voor voorbereidend onderzoek voor het slaan van nieuwe putten. Daarnaast vindt de gemeente dat meer gaswinning niet nodig is.

"Wij willen de transitie maken naar duurzame energie. Daar hebben we voorlopig gas voor nodig, maar dat wordt voldoende geproduceerd in Nederland. Ik kan aan mijn inwoners niet uitleggen dat we van het gas af moeten, maar dat er tegelijkertijd op nieuwe locaties extra gas wordt gewonnen", zegt GroenLinks-wethouder Piet de Ruiter.

Verrassing

De Ruiter zegt dat het besluit van de gemeente de lijn van het kabinet volgt. "In het regeerakkoord staat dat er geen nieuwe vergunningen komen voor gaswinning. Naar ons idee handelen wij keurig in lijn met het Rijksbeleid." Dat het Rijk naar de Raad van State stapte, kwam voor De Ruiter dan ook als een verrassing.

Minister Wiebes vindt dat de gemeente eerst met hem had moeten overleggen voordat de gemeenteraad dit bestemmingsplan vaststelde. Volgens hem gebruikt de gemeente het bestemmingsplan om eigen energiebeleid te voeren en dat is niet toegestaan, zegt hij.