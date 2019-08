Italiaanse rechter schrapt Salvini's toegangsverbod voor migrantenschip

De organisatie achter Open Arms tekende bij een Italiaanse rechtbank bezwaar aan tegen het verbod van Salvini. In afwachting van het vonnis dobberde het schip, met aan boord 150 migranten, bijna twee weken op de Middellandse Zee ten zuiden van Italië.

Het schip zal nu met de uitspraak van de rechter in de hand koers zetten richting het Italiaanse eiland Lampedusa, zei Open Arms-oprichter Oscar Camps. Of het daar daadwerkelijk mag aanleggen en migranten van boord mag laten, is onduidelijk. De rechter zei alleen dat het schip tot Italiaanse wateren toegelaten moet worden en dat "de meest hulpbehoevende personen" aan boord recht hebben op onmiddellijke steun.

Daarnaast dreigt Salvini met een nieuw verbod te komen. Onder meer door zijn antimigratie-standpunten is de minister met zijn Lega-partij in korte tijd almaar populairder geworden. Vorige week zegde hij het vertrouwen in het kabinet met de Vijfsterrenbeweging op, in de hoop zijn succes in de peilingen te kunnen verzilveren bij verkiezingen in het najaar.