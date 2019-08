Regeringscrisis in Italië: Salvini wil nieuwe verkiezingen

De leider van de Italiaanse coalitiepartij Lega, Matteo Salvini, dringt aan op nieuwe verkiezingen. Hij zei in een toespraak dat hij niet gelooft dat de verschillen in de coalitie kunnen worden overbrugd en dat de enig mogelijke vervolgstap wat hem betreft nieuwe verkiezingen zijn.

Regeringspartijen Lega en de Vijfsterrenbeweging liggen al maanden in de clinch over een hogesnelheidslijn die moet worden aangelegd tussen Frankrijk en Italië. De Treno Alta Velocità (TAV) moet zo'n 270 kilometer lang worden met in het midden een tunnel door de Alpen van bijna zestig kilometer lang.

De Lega is fel voorstander van het project, maar de Vijfsterrenbeweging ziet de aanleg niet zitten. Gisteren stemden de partijen in de Senaat tegengesteld over de treintunnel. Salvini zegt nu dat hij premier Conte heeft gemeld dat de samenwerking tussen de twee partijen is "ingestort".

Salvini wil dat het parlement volgende week, midden in de Italiaanse zomervakantie, bijeen komt voor een vertrouwensstemming.