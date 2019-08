Atletiekunie na aanhouding op Hongaars festival: 'Dit tart elke verbeelding'

Binnen korte tijd zijn twee Nederlandse atleten in het buitenland in verband gebracht met drugssmokkel. Vorige week werd sprinttalent Roelf B. gearresteerd in Hongarije met een grote hoeveelheid drugs, een maand geleden werd bekend dat Madiea G. al sinds juni vastzit omdat ze in Duitsland is opgepakt met 50 kilo.

De Atletiekunie noemt de twee aanhoudingen heftig. "We zijn echt verbijsterd over beide gevallen en dat zoiets zich na aantal weken nog een keer voordoet tart elke verbeelding", zegt technisch directeur Ad Roskam. Hij acht het uitgesloten dat de zaken verband houden met elkaar.

Contact met de verdachten heeft de Atletiekunie niet, wel met de familieleden. "Er is weinig dat wij kunnen betekenen, maar bieden het wel aan voor de familie, want voor hen is het natuurlijk een drama."

Begeleiding mogelijk intensiever

Atleten worden door de Atletiekunie intensief begeleid, zowel in hun sportcarrière als privé. Of die begeleiding in de toekomst intensiever moet worden, gaat de bond nu bekijken. Roskam: "Je moet je wel afvragen of je alles wel wilt weten. We doen in ieder geval ons best om een atleet verstandige keuzes te laten maken in de topsport en daarbuiten."

Dit zijn beelden van de drugsvangst, waarbij de verdachten moesten toekijken: