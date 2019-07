Topatlete Madiea G. in Duitsland opgepakt met 50 kilo drugs

De Nederlandse topatlete Madiea G., die sinds 18 juni vastzit in Duitsland, is opgepakt omdat ze probeerde meer dan 50 kilo drugs het land binnen te smokkelen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in Kleef. De drugs, xtc en crystal meth, hadden volgens justitie in Duitsland een straatwaarde van ongeveer 2 miljoen euro.

G. werd in de kraag gevat bij een routinecontrole op de A3 in Elten, vlak over de grens bij Arnhem. Ze zei dat ze onderweg was naar een training in Düsseldorf, maar de douane vertrouwde dat niet en vroeg haar om haar bagage te laten zien.

In de kofferbak werden meerdere tassen en dozen aangetroffen. Volgens G. had ze sportschoenen bij zich, maar in de dozen werden drugspakketten gevonden. Daarop is ze direct aangehouden.

Olympische Spelen

Madiea G. nam in 2016 deel aan de Olympische Spelen en heeft zich ook geplaatst voor het WK Atletiek in Doha, over twee maanden. Ze verdween spoorloos na een wedstrijd in Rabat, op 16 juni. Daarna bleek dat ze vastzat in een Duitse politiecel.

Technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie zegt dat hij alles over de aanhouding verneemt via de pers. Er is wel contact geweest met de familie.