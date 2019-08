Hongaarse politie vindt 17 kilo drugs in busje opgepakte Nederlanders

De Hongaarse politie heeft nog eens 17 kilo drugs gevonden in de auto van de twee Nederlanders die zijn opgepakt voor drugshandel. In hun tent op het festivalterrein van Sziget in Boedapest was al een grote hoeveelheid xtc-pillen en marihuana gevonden.

Een van de twee verdachten zou de 21-jarige atleet Roelf B. zijn. Hij is een sprinttalent. Vorige maand deed hij nog mee aan de EK onder 23 jaar in Zweden. Hij maakte daar deel uit van de estafetteploeg 4x100 meter.

Samen met een 22-jarige man werd hij een week geleden opgepakt. In totaal zijn 20.000 dosissen drugs gevonden die volgens de politie bij elkaar zo'n 300.000 euro waard zijn.

In een video die de Hongaarse politie naar buiten heeft gebracht, is te zien hoe een drugshond de bestelbus met Nederlands kenteken doorzoekt. In een tas met het logo van TeamNL worden pillen gevonden. Uit een andere tas komen honderden buisjes met joints tevoorschijn.

Kijk hier naar de beelden van de drugsvangst: