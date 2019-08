Verdachte aanslag Noorse moskee zegt onschuldig te zijn

De 21-jarige man die wordt verdacht van het plegen van een aanslag op een moskee in Noorwegen zegt onschuldig te zijn. Ook ontkent hij zijn 17-jarige stiefzus te hebben vermoord.

Het levenloze lichaam van de jonge vrouw werd na de aanslag gevonden in het huis van de man. Verder weigert de man te praten met rechercheurs, aldus zijn advocaat.

Later vandaag staat hij voor de rechter. Die zitting vindt plaats achter gesloten deuren.

Veiligheidsmaatregelen

Zaterdag liep een terrorist met hagelgeweren de Al-Noor moskee binnen in Bærum, nabij Oslo. Hij loste vier schoten. Een persoon raakte lichtgewond, of dat kwam door een kogel is niet duidelijk. De verdachte werd snel overmeesterd, onder andere door een 65-jarige moskeeganger.

Volgens correspondent Dirk Evers was dat geen toeval. De moskee had maatregelen genomen sinds de racistische aanslag op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch, waarbij 51 doden vielen.

"Er was sindsdien bewaking. Daarnaast waren er op dat moment weinig mensen in de moskee, dus heel veel schade had hij nooit kunnen aanrichten", aldus Evers.

Geïnspireerd door andere terroristen

Gisteren werd bekend dat de Noorse politie de man verdenkt van poging tot terreur. Hij heeft rechts-extremistische denkbeelden en zou zijn aanslag hebben aangekondigd op het kleine onlineforum Endchan.

Mogelijk is hij geïnspireerd door de Christchurch-terrorist. Die plaatste zijn extreemrechtse manifest op het controversiële forum 8chan. Ook de dader van de racistische aanslag in El Paso van vorig weekend (22 doden) plaatste een soortgelijk manifest op 8chan.

Over het dode 17-jarige meisje tast de politie nog in het duister, aldus correspondent Evers. "Het tijdstip van haar dood is bijvoorbeeld nog onduidelijk. De politie zoekt naarstig naar getuigen."