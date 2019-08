Siberië kampt met extreme bosbranden, rookwolken én overstromingen

Het is de zomer van extreem natuurgeweld in de Russische regio Siberië. Verspreid over het het noorden staat een bosgebied ter grote van ongeveer Nederland in brand. Terwijl in het zuiden 25 mensen zijn omgekomen door overstromingen na hevige regenval.

Volgens klimatoloog Jelena Kotsjoegova van de Universiteit van Irkoetsk waren deze natuurrampen te verwachten. "Dat de aarde opwarmt, is geen geheim. Die opwarming gaat nog veel sneller in Rusland: 1,5 tot 2 keer zo snel. Vooral in regio's als Oost-Siberië."

Correspondent David Jan Godfroid sprak met slachtoffers van het natuurgeweld: