De poolcirkel staat (deels) in brand, wetenschappers maken zich zorgen

Grote delen van het poolgebied kampen met 'ongekende' bosbranden. Op satellietbeelden zijn enorme rookpluimen boven Siberië, Groenland en Alaska te zien. Sommige branden woeden wel op 100.000 hectare grond.

In de zomer komen boven de poolcirkel vaker bosbranden voor, maar niet op deze schaal. "Dit is buitengewoon", zegt bosbrand-expert Mark Parrington van het Corpernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). De organisatie verstrekt data over de samenstelling van de atmosfeer en uitstoot.

"Op dit moment woeden er zo'n 250 tot 300 branden in het Poolgebied. Vér boven het gemiddelde", vertelt Parrington vanuit Londen via Skype. "Bovendien is de intensiteit en de duur van de branden uitzonderlijk: ze zijn soms honderden vierkante kilometers groot en blijven weken branden."

Sander Veraverbeke is Aarde Systeem-wetenschapper en op dit moment op expeditie in Siberië. "Bosbranden zijn niet ongewoon hier", zegt hij vanuit Jakoetië. "Maar wat wél ongewoon is, is dat ze zo ver noordelijk woeden. En in deze hoeveelheid."

Hoe zien de bosbranden eruit? Bekijk deze video: