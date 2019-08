Slachtoffers Epstein teleurgesteld, veel vragen over zelfmoord

"Aan de ene kant voelt ze opluchting, omdat ze niet bang hoeft te zijn dat hij vrijkomt", zegt ook Kimberly Lerner, advocaat van een andere vrouw. "Aan de andere kant kan ze hem nooit meer in de ogen kijken en zeggen: 'jij hebt me pijn gedaan'. Het afronden van dat verwerkingsproces is haar afgenomen."

"Wij zullen de littekens de rest van ons leven meedragen, maar hij zal nooit de consequenties van zijn misdaden merken", zegt ook Jennifer Araoz, die op haar 15e zou zijn misbruikt. Een laffe daad noemt een andere advocaat het, "niet het einde waar iemand op zat te wachten".

'Geen toeval'

Voor alle slachtoffers staat vast dat de dood van Epstein niet het einde van het onderzoek naar zijn daden mag betekenen. De dag voordat de 66-jarige miljonair zelfmoord pleegde waren processtukken openbaar gemaakt waarin mensen uit zijn omgeving worden beschuldigd zijn misdaden te hebben gefaciliteerd.

"Het is geen toeval dat hij zijn leven heeft genomen toen openbaar werd dat zijn internationale seksoperatie veel groter en geraffineerder was dan gedacht", zegt de advocaat van Giuffre. Een advocaat die negen slachtoffers bijstaat eist dat iedereen die Epstein beschermde, bewijsmateriaal vernietigde of wegkeek wordt aangeklaagd.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft al gezegd dat het onderzoek naar de mensen die het misbruik mogelijk maakten gewoon doorgaat. Ook zijn meerdere slachtoffers van plan civiele rechtszaken voor schadevergoedingen te beginnen tegen zijn nalatenschap.

Suicide watch opgeschort

Daarnaast wordt er een onderzoek opgestart hoe het mogelijk was dat Epstein zelfmoord kon plegen in zijn cel. Justitieminister Barr is naar verluidt woest dat de prominente gevangene daartoe de mogelijkheid kreeg.

Een van de vragen die moet worden beantwoord is waarom er geen 'suicide watch' meer was voor Epstein, die in juli al een zelfmoordpoging zou hebben gedaan. Die aangescherpte controle, waarbij Epstein ook dagelijks psychische hulp kreeg, zou anderhalve week geleden zijn opgeschort.

"Er moeten koppen rollen", zegt de Republikeinse Senator Sasse nu al. "Iedereen binnen justitie - van het ministerie tot de nachtcipier - wist dat zelfmoord dreigde en dat de duistere geheimen van deze man niet met hem mochten sterven."

Samenzweringstheorie

President Trump deelde een opvallend betoog op Twitter: een samenzweringstheorie dat oud-president Clinton verantwoordelijk zou zijn voor de dood van Epstein. "Deze man had informatie over de Clintons en nu is hij dood", redeneerde de twitteraar. "Iemand heeft zijn werk niet gedaan, of is betaald om zijn werk niet te doen, zodat die informatie niet naar buiten komt."

Zowel Bill Clinton als Donald Trump zelf had in het verleden ontmoetingen met de steenrijke societyfiguur Epstein. Beiden hebben laten weten dat het oppervlakkige contacten waren, en dat er nooit iets onoorbaars in hun aanwezigheid is gebeurd.