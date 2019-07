Van misbruik verdachte miljardair Epstein gewond gevonden in cel

De Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein is gewond geraakt in zijn cel en naar het ziekenhuis gebracht. De investeerder zit vast op verdenking van seksueel misbruik van minderjarigen. De komende tijd wordt hij extra in de gaten gehouden om te voorkomen dat hij zelfmoord pleegt, schrijven Amerikaanse media.

Epstein (66) was volgens NBC half bewusteloos en lag op de grond van zijn cel. Hij zou lichte verwondingen hebben gehad. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

De miljardair werd begin deze maand opgepakt in New Jersey en zit momenteel vast in een gevangenis in New York. Een rechter wees vorige week zijn verzoek af om op borgtocht vrij te komen. De advocaten van Epstein zijn in beroep gegaan tegen die beslissing.

Controversiƫle schikking

De zakenman wordt ervan verdacht dat hij tussen 2002 en 2005 tienermeisjes misbruikte in zijn woningen in New York en Florida. Daarnaast zou hij grote geldbedragen hebben betaald aan mensen die mogelijk als getuige zouden worden opgevoerd in de aankomende rechtszaak.

Epstein werd in 2008 ook al eens aangeklaagd voor seksueel misbruik. Hij zou bijna dertig meisjes hebben misbruikt, de meesten waren tussen de 13 en 16 jaar oud. Ze werden van over de hele wereld naar de huizen van Epstein in de Verenigde Staten gehaald, waar ze als seksslaven werden gebruikt.

De miljardair ontliep toen, dankzij een geheime schikking, een jarenlange gevangenisstraf. De Amerikaanse minister van Werkgelegenheid Alex Acosta nam eerder deze maand ontslag omdat hij destijds als openbaar aanklager betrokken was bij de zaak.

Epstein is een bekende van president Trump, oud-president Clinton en de Britse prins Andrew. Hij kan tot 45 jaar cel krijgen als hij wordt veroordeeld. Epstein ontkent alle aantijgingen.