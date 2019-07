Jeffrey Epstein: omstreden miljardair met machtige vrienden

Maandagochtend hoorde de miljardair de aanklachten in een blauw gevangenispak en met ongeschoren gezicht aan in een afgeladen rechtszaal. Dat is geen onbekend terrein voor Epstein - al zijn de wolken die hem nu boven het hoofd hangen een stuk donkerder van kleur dan in 2007.

Deal van het decennium

Epstein werd dik elf jaar geleden al beschuldigd van pedofilie en seksueel misbruik van tientallen meisjes. De 53 pagina's tellende aanklacht was destijds overtuigend, maar dankzij een geheime schikking met de staat Florida wist hij een jarenlange gevangenisstraf te ontlopen.

De invloedrijke zakenman hoefde slechts schuld te bekennen op twee aanklachten van gedwongen prostitutie en kreeg in ruil daarvoor een celstraf van dertien maanden. Alhoewel, celstraf: hij mocht zes dagen per week, twaalf uur per dag naar zijn kantoor in Florida om te werken. Hij zat dus lang niet altijd achter de tralies.

"Epsteins team wist de onbetwiste deal van het decennium te sluiten", schrijft Ken White, een voormalige openbaar aanklager, vandaag in The Atlantic. "Zoiets heb ik gedurende mijn 25 jaar in het vak nog nooit gezien. Dit was niet normaal - dit is verbazingwekkend."

Omstreden, bovendien. Toch opende het Amerikaanse ministerie van Justitie pas afgelopen februari een onderzoek naar de schikking. Het ministerie kwam in actie nadat een journaliste van The Miami Herald het balletje aan het rollen bracht. Ze kreeg slachtoffers zover openlijk te vertellen over Epsteins' 'sekteachtige netwerk van minderjarige meisjes'.

Zaak bereikt regering-Trump

Ook onthulde de reeks onderzoeksartikelen hoe de toenmalige openbaar aanklager, Alexander Acosta, zich persoonlijk met het uitonderhandelen van die deal had bemoeid.

Pikant, want Acosta is geen openbaar aanklager meer in Florida, maar verhuisd naar de hoofdstad Washington. Daar is hij nu minister van Werkgelegenheid in de regering van president Trump. En de druk op zijn persoon neemt een vlucht: Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, meent dat Acosta niet anders kan dan zijn functie neerleggen. Ook de Democratische leider in de Senaat vindt dat: