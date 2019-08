Record na record: wat betekent de enorme macht van Mickey Mouse?

Avengers, Star Wars, Frozen, Aladdin en The Lion King: Walt Disney heeft de grootste filmtitels en -studio's in handen. Het Amerikaanse bedrijf heeft dit jaar nu al meer dan 8 miljard dollar aan bioscoopkaartjes verkocht, een record. Met nog een paar grote najaarsklappers, zoals Maleficent: Mistress of Evil, in de pijplijn lijkt er voorlopig geen einde te komen aan het succesverhaal van Disney.

Volgens filmkenner Rick de Gier heeft Disney zich dit jaar gevestigd als hét mediabedrijf bij uitstek. "Als je alleen al de films neemt - want het bedrijf bezit ook nog bijvoorbeeld themaparken - dan heb je het al over een enorme inkomstenbron. Dit jaar heeft Disney al zes films uitgebracht, die het nagenoeg allemaal geweldig deden. Dat is bijna één grote film per maand."

Volgens zakenblad Forbes is Disney nu het op één na grootste mediabedrijf ter wereld, na Comcast. Met de overname van Fox die dit jaar is afgerond, groeit Disney nog verder. De vraag is wat dat betekent voor de filmwereld.

Een van de grote Disney successen van dit jaar is The Lion King, een remake van het origineel uit 1994: