Ingeslapen Disney wakker gekust door 'prins Iger'

Wat heeft Bob Iger allemaal gedaan de laatste tijd? In 2005 kocht hij Pixar, de animatiestudio achter de succesvolle Toy Story-films en Finding Nemo. Vier jaar later nam Disney Marvel Entertainment over. Daarmee haalde het bedrijf superhelden als de Hulk en Captain America binnen. In 2012 werd ook Lucasfilm bij Disney ingelijfd, waardoor het bedrijf nu ook de succesvolle negendelige Star Wars-saga en de vier Indiana Jones-films in bezit heeft.

Bijna alle Marvel-superhelden op Disneys loonlijst

Dit jaar nam Disney voor 71 miljard dollar de amusementstak van Fox over en kreeg daarmee ook de rechten over de Marvel-helden van X-men en Fantastic Four in handen. Alle Marvel-superhelden, met uitzondering van Spider-Man (Sony), staan daardoor nu op de loonlijst bij Disney. De daaraan gekoppelde verkoop van producten met afbeeldingen van deze helden en de aan hun personages gekoppelde attracties in pretparken leveren Disney jaarlijks miljoenen op.