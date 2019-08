Disney maakt nieuwe reboots bekend, waaronder Home Alone, en krijgt kritiek

Disney gaat een nieuwe versie van de bekende familiefilm Home Alone maken. Ook staan er reboots van Cheaper by the Dozen en Night at the Museum op de planning. Dat melden meerdere Amerikaanse entertainmentmedia. De plannen van Disney krijgen echter kritiek op sociale media.

Het is onduidelijk of de reboots films of series zullen zijn. Ook de acteurs zijn nog niet bekendgemaakt. De nieuwe versies verschijnen op Disney+, de nieuwe streamingdienst van de studio. Die wordt in november in de Verenigde Staten gelanceerd. In Nederland verschijnt Disney+ waarschijnlijk in 2020.

Home Alone, een komische film uit 1990, gaat over een jongetje dat tijdens de feestdagen zijn huis beschermt tegen twee inbrekers. De film was een groot succes, werd genomineerd voor Oscars en kreeg meerdere sequels. Op sociale media zijn veel mensen niet blij met het plan van Disney: ze zijn bang dat de nieuwe versie van de film de klassieker verpest. "De eerste film was perfect. Geen reboot of sequel zal opnieuw die magie bevatten van de eerste film", schrijft iemand op Twitter.