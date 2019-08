VN-klimaatrapport: voedseltekort dreigt vanaf 2050 door klimaatverandering

Als het niet lukt de klimaatverandering te beteugelen, dan dreigt tussen 2050 en 2100 een voedseltekort. Dat is de kernboodschap uit een rapport van VN-klimaatpanel IPCC, dat vandaag in Genève wordt gepresenteerd.

In het rapport is de relatie tussen klimaatverandering, landgebruik en voedselzekerheid onderzocht. Voor het eerst heeft het klimaatpanel verschillende disciplines gecombineerd.

Woestijnen breiden zich uit en veel land raakt uitgeput door menselijk handelen. Sinds 1961 is de grond wereldwijd elk jaar 1 procent droger geworden. In de afgelopen zestig jaar is er 40 procent meer gebied verdroogd en het effect op de landbouw en biodiversiteit loopt op.

Omdat er ook grond nodig is om CO2 op te vangen in bossen en beplanting, ontstaat er bovendien concurrentie met landbouwgrond. Dat zet de voedselzekerheid onder druk, zegt het IPCC, vooral in armere gebieden in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Daarom is efficiënte landbouw en minder voedselverspilling belangrijk, net als het verminderen van het gebruik van dierlijke vetten. Alleen al tussen 2010 en 2016 werd 25 tot 30 procent van de voedselproductie verspild.

Ingrijpende maatregelen

Om klimaatverandering tegen te gaan zijn ingrijpende maatregelen nodig, concludeert het IPCC. Veel acties staan al beschreven in het Parijse klimaatakkoord van 2015, zoals de vermindering van gebruik van fossiele brandstoffen en terugdringen van de houtkap.

Vorig jaar oktober waarschuwde het IPCC in een rapport dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot maximaal 1,5 graad om het risico op droogte, overstromingen, extreme hitte en andere ernstige gevolgen te beperken.