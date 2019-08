Democraten leggen verband tussen Trumps anti-migratieretoriek en aanslagen

Na twee opeenvolgende aanslagen in de VS waarbij binnen 24 uur in totaal 29 doden en zeker 55 gewonden vielen, keren Democratische politici zich tegen de wapenwetten en de anti-immigratiekoers van president Trump. Verschillende Democratische presidentskandidaten riepen op tot een strengere wapenwetgeving en wezen met een beschuldigende vinger naar Trump die recent hard uithaalde naar migranten.

Haat tegen immigranten lijkt bij de aanslag in El Paso in de staat Texas in ieder geval het motief te zijn van de 21 jaar oude schutter. In een manifest op internet waarvan vermoed wordt dat hij het heeft opgesteld, kondigt hij de aanslag in een Walmart aan en noemt die een reactie op de "invasie van Hispanics in Texas". Ook spreekt de opsteller zijn steun uit voor de Australiër die in maart bij een aanslag op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch 51 mensen doodschoot.

Over het motief van de dader van de aanslag in de staat Ohio is nog niets bekend.

'Trump wakkert haat aan'

"Donald Trump is hier verantwoordelijk voor", zei senator en Democratisch presidentskandidaat Cory Booker op CNN. "Hij is verantwoordelijk omdat hij angst, haat en onverdraagzaamheid aanwakkert."

"Hij heeft gesproken over immigranten als indringers", zei Democratisch presidentskandidaat Julian Castro op de zender ABC. "Hij heeft het mogelijk gemaakt dat dit giftige mengsel van witte superioriteit kan blijven etteren in dit land en daar zien we nu de resultaten van."

De laatste weken werd Trump regelmatig beschuldigd van racisme na uitspraken over vier vrouwelijke Democratische congresleden met een niet-westerse achtergrond. Hij riep ze op om terug te keren naar de "door misdaad geteisterde landen waar ze vandaan komen". Volgens Trump doen ze er goed aan om daar aan de slag te gaan in plaats van in de VS de bevolking te vertellen hoe het land bestuurd moet worden.