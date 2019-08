Justitie wil doodstraf voor aanslag El Paso, 'binnenlands terrorisme'

Het Openbaar Ministerie in Texas wil dat de dader van de aanslag in El Paso van gisteravond de doodstraf krijgt. Hem worden onder meer hate crime en moord ten laste gelegd.

FBI-medewerkers onderzoeken nog welke aanvullende aanklachten tegen de aanslagpleger kunnen worden ingediend. Het bloedbad in El Paso wordt behandeld als een terroristische aanslag. Ook de federale procureur spreekt van binnenlands terrorisme.

Een 21-jarige man uit Dallas schoot gisteravond bij het winkelcentrum Walmart twintig mensen dood. Drie mensen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na de aanslag gaf de terrorist zich vrijwel meteen over.

Dit zijn beelden van tijdens en net na de aanslag: