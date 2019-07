The squad: 'Vrouw, van kleur en links' schudt de Amerikaanse politiek flink op

Alexandria Ocasio-Cortez is volgens Laila Frank de bekendste van the squad. "En heel populair, zij heeft bijna vijf miljoen volgers op Twitter." Volgers kennen haar onder de afkorting AOC en op Netflix staat een documentaire over haar campagne voor een Congreszetel. "Veel mensen weten van haar dat ze eerst serveerster was," zegt Frank. "Maar ze is ook cum laude afgestudeerd in internationale betrekkingen en economie." Ocasio-Cortez komt uit The Bronx in New York, haar ouders zijn Puerto Ricaans.

Cortez wordt door Trump ook het meest aangevallen op Twitter, zegt Frank. "Zij is het meest in het oog springend van de vier. Hij maakt haar ook vaak belachelijk en noemt haar dan 'die ene socialiste' of 'het socialistische gevaar'."

Volgens correspondent Arjen van der Horst gaat er geen dag voorbij dat Fox News Cortez niet bekritiseert. "70 procent van de Amerikanen kent haar", zegt hij. "Een hoog percentage. Je moet je voorstellen dat veel mensen hier niet eens weten wie de gouverneur van hun staat is."

Ocasio-Cortez is vooral bekend vanwege de economische hervormingen die ze wil doorvoeren, zoals haar New Green Deal. Volgens dat plan moet de VS binnen tien jaar klimaatneutraal worden, moet er universele gezondheidszorg komen en een baangarantie voor iedereen.