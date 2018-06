Linkse vrouw van 28 pleegt 'coup' bij Democratische Partij in VS

Ocasio-Cortez hielp twee jaar geleden nog mee bij de campagne van Bernie Sanders, die na een spannende strijd in de voorverkiezingen van de presidentsrace verloor van Hillary Clinton. Ze vertegenwoordigt dan ook de uiterst linkse vleugel van de partij.

In haar campagne zette ze Crowley weg als iemand die is losgezongen van de samenleving, terwijl zij een 'working class New Yorker' is die werd geboren op een plek "waar je lot wordt bepaald door je postcode". Ze verweet haar rivaal dat hij niet eens in New York woont en zijn kinderen naar school stuurt in Washington.

De moeder van Ocasio-Cortez komt uit Puerto Rico, haar vader uit de Bronx. Ze komt op voor minderheden en werkenden die nauwelijks rond kunnen komen. Ze reisde kort geleden nog naar Texas om te protesteren tegen het scheiden van kindmigranten. Als outsider bekritiseerde ze haar eigen partij fel. Die zou de stem van de working class voor lief zou nemen.

Crowley nam zijn verlies overigens sportief op. Nadat duidelijk was geworden dat hij had verloren, pakte hij zijn gitaar erbij en droeg het nummer 'Born to Run' van Bruce Springsteen op aan Ocasio-Cortez.

Volgens het Amerikaanse persbureau AP is de winst van Ocasio-Cortez reden tot zorgen voor de Democratische Partij. De overwinning zou een kloof blootleggen tussen de meer pragmatische vleugel van de partij en de links-progressieve vleugel. Volgens AP is het duidelijk dat de partij nog altijd worstelt met zijn identiteit in het tijdperk-Trump.