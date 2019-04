Congreslid Ilhan Omar spil in aanhoudende storm om 9/11-uitspraak

Amerikaanse Democraten, Republikeinen, media, commentatoren en de president buitelen over elkaar heen om uitspraken van het Democratische Congreslid Ilhan Omar. Die deed zij eigenlijk al ruim drie weken geleden in een toespraak, maar de rel erover lijkt de afgelopen dagen alleen maar groter te worden.

De betreffende speech ging over moslimrechten. Omar refereerde aan 9/11 met de woorden: "some people did something". En daarmee bagatelliseert zij volgens Republikeinen, Fox News en president Trump de aanslag op de Twin Towers.

Om zijn afkeer te laten merken, prijkt sinds vrijdag een filmpje van beelden van 9/11 afgewisseld met de uitspraken van Omar, als vastgemaakte tweet boven aan de tijdlijn van de president. "WE WILL NEVER FORGET!' staat er in kapitalen boven de video.