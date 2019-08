Wekdienst 4/8: Max Verstappen op poleposition en nieuwe poging Zapata

Wat heb je gemist?

Bij een aanslag in El Paso in de Amerikaanse staat Texas zijn 20 mensen om het leven gekomen. Zeker 26 mensen raakten gewond, onder wie twee kinderen van 2 en 9 jaar.

Een schutter opende rond 10.30 uur lokale tijd het vuur op de parkeerplaats van een Walmart-filiaal, waarna hij het gebouw binnenliep. Volgens de politie gaat het om een witte man van 21 uit de plaats Allen in Texas, zo'n 1000 kilometer ten oosten van El Paso.

Amerikaanse media melden dat de man een manifest online heeft gezet waarin hij sympathie uit voor de schutter van de aanslag op twee moskeeën in Christchurch in maart. De autoriteiten onderzoeken of dat document inderdaad van de schutter is.

De politie in Hongkong heeft ruim twintig mensen opgepakt voor het gebruik van geweld tijdens een demonstratie. Opnieuw gingen tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen regeringsleider Carrie Lam.

Tienduizenden Hindu-pelgrims, toeristen en arbeiders proberen zo snel mogelijk weg te komen uit de betwiste grensregio Kashmir van India en Pakistan. De Indiase autoriteiten waarschuwen voor een aanval van militanten op een groot Hindu-feest, dat tot half augustus duurt.

De Amerikaanse documentairemaker D.A. Pennebaker is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij was betrokken bij de documentaire Primary over de verkiezingscampagne van John F. Kennedy. Voor The War Room, over de campagne van Bill Clinton in 1992, werd hij genomineerd voor een Oscar.

Het is waarschijnlijk niet ontgaan: gisteren was de jaarlijkse Canal Parade in Amsterdam. Vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties voeren op 80 boten om hun boodschap over liefde, gelijkheid en vrijheid te verspreiden.