Documentairemaker D.A. Pennebaker (94) overleden

De Amerikaanse documentairemaker D.A. Pennebaker is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn zoon bekend gemaakt.

Donn Alan Pennebaker werkte met tal van grootheden. In 1960 was hij betrokken bij de documentaire Primary over de verkiezingscampagne van John F. Kennedy. Die film wordt algemeen gezien als een van de eerste moderne documentaires over politiek. Voor The War Room, over de campagne van Bill Clinton in 1992, werd hij genomineerd voor een Oscar.

Pennebaker stond ook aan de wieg van documentaires over popmuziek. Baanbrekend was zijn Don't look back (1965) met Bob Dylan. De clip van Subterranean Homesick Blues met Dylan die trefwoorden uit de tekst op de grond laat dwarrelen, is wereldberoemd.