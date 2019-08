2/8 wekdienst: INF-verdrag verleden tijd en stripboek onder de hamer

Vandaag trekken buien over het land, lokaal met onweer en veel neerslag. Tussendoor is er soms zon en het wordt 20 tot 24 graden. De wind draait in de loop van de dag naar noordelijke richtingen en is meest matig tot vrij krachtig.

En vandaag ook nog een speciaal weerbericht gepresenteerd door rapper Donnie. De rapper plaatste al enige tijd weerberichtjes op zijn account. Die waren zo populair onder zijn volgers, dat het hem inspireerde om een videootje te maken met een weer-lied én de vraag of hij een keer bij de NOS kon komen om het weer te presenteren.

Die droom is gisteren in vervulling gedaan. Na een uitgebreide trainingssessie met NOS-weerman Peter Kuipers Munneke (zie de video onderin deze wekdienst) was het zover: Donnie presenteerde gisteren het weer op onze Instagram-pagina. Bekijk het resultaat hier: