FNV start met acties bij HEMA tegen 'loondump-cao'

De FNV zegt veel vragen te krijgen over de door het CNV afgesloten cao. Vermeulen: "Veel personeelsleden begrijpen er niks van dat een vakbond zo'n slechte cao afsluit. De een zegt: er wordt een vies spelletje gespeeld over de rug van de medewerkers. Een ander zegt: er wordt fors geïnvesteerd in Abu Dhabi, in Amerika, in Canada, en wij dan? Wij zijn toch HEMA?"

De topman van HEMA, Tjeerd Jegen, wil vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal niet reageren op de eerste acties van de FNV. In een schriftelijke reactie zegt het bedrijf "een nieuwe cao te hebben gesloten met het CNV die in lijn ligt met andere winkelbedrijven in Nederland".

Naar eigen zeggen betaalde HEMA voorheen meer dan in de markt gebruikelijk was. "Door deze aanpassing zijn de arbeidsvoorwaarden en de bedrijfsvoering van de HEMA op lange termijn gewaarborgd."