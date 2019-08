Noord-Korea test weer korteafstandsraketten

Noord-Korea heeft opnieuw tests uitgevoerd met korteafstandsraketten. Het is de derde keer in iets meer dan een week dat Pyongyang oefent met raketten.

Volgens het Zuid-Koreaanse leger zijn zeker twee ongeïdentificeerde projectielen vlak na elkaar afgevuurd in de Japanse Zee vanaf een platform aan de oostkust. Het is niet duidelijk wat de exacte afstand is die de raketten hebben afgelegd.

President Trump noemde de tests in een reactie "erg standaard" en zei nog steeds open te staan voor onderhandelingen over een nucleair akkoord. Volgens de Amerikanen schendt leider Kim Jong-un geen afspraken met de tests, omdat het gaat om korteafstandsraketten die de VS niet kunnen bereiken.

Eerdere tests

Vorige week donderdag vuurde Noord-Korea twee korteafstandsraketten van een nieuw type af. Beide kwamen enkele honderden kilometers verderop in de Japanse Zee terecht. Het was voor het eerst in twee maanden dat Pyongyang raketten afvuurde. Afgelopen woensdag werden opnieuw twee raketten afgevuurd.

In juni zette Trump als eerste Amerikaanse president voet op Noord-Koreaanse bodem. Trump en Kim spraken af de onderhandelingen over een nucleair akkoord op korte termijn te hervatten. Begin dit jaar waren de gesprekken nog vastgelopen.

De tests die Noord-Korea uitvoert zijn vermoedelijk een poging om de druk op Zuid-Korea en de VS op te voeren rond de onderhandelingen over het nucleaire akkoord. Ook zou het een uiting van ongenoegen zijn met de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de VS.