Adviseur: Kim schond met recente rakettesten geen afspraken met Trump

Noord-Korea heeft met recente rakettesten geen afspraken geschonden met de Amerikaanse president Trump. Dat zegt de Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton.

Eind juni spraken de leiders van beide landen af dat gesprekken over denuclearisatie weer zouden worden opgepakt en dat er tot die tijd geen intercontinentale wapens getest zouden worden door Noord-Korea.

Niets gehoord

Gisteren en vorige week lanceerde Noord-Korea raketten die uiteindelijk in de Japanse Zee terechtkwamen. Omdat het om korteafstandsraketten gaat, zijn er volgens de adviseur van Trump geen afspraken geschonden.

Hij vraagt zich wel af wanneer de gesprekken beginnen over het ontmantelen van de kernmacht. "Je moet de vraag stellen wanneer de echte diplomatie begint", zegt Bolton tegen Fox Business Network. "We wachten nog steeds tot we iets horen van Noord-Korea."

Volgens Noord-Koreaanse staatsmedia heeft Kim Jong-un onlangs een test bijgewoond van een nieuw raketsysteem. Ze schrijven dat Kim tevreden was over het wapen dat door de landmacht gebruikt zou moeten worden.

Oversteek

Vandaag werd verder bekend dat de autoriteiten in Zuid-Korea een man hebben opgepakt die de streng bewaakte gedemilitariseerde zone is overgestoken. De 4 kilometer brede strook tussen beide Korea's is bezaaid met hekken, landmijnen en wachtposten.

Het gebeurt zelden dat het iemand lukt om levend de zone over te steken. Hoe het deze man, wiens identiteit niet is vrijgegeven, wel is gelukt, is onduidelijk.