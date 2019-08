OM in hoger beroep in zaak Haagse messteker Malek F.

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak van Malek F., de man die in Den Haag op Bevrijdingsdag drie willekeurige mensen neerstak. Het OM eiste 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de Syriƫr, maar de rechter oordeelde vorige week dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom kreeg F. alleen tbs met dwangverpleging en geen celstraf.

Het OM denkt dat zijn psychische stoornis minder ernstig is dan hij voorwendt. Justitie is het niet eens met de conclusie van de rechtbank dat er geen sprake is van een terroristisch oogmerk.

Ook vindt het OM de toekenning van de schadevergoeding aan de slachtoffers onvoldoende, meldt Omroep West. Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend.

Psychose

De Syrische vluchteling Malek F. stak op 5 mei 2018 drie willekeurige voorbijgangers neer bij station Hollands Spoor. Zij overleefden het ternauwernood.

Gedragsdeskundigen zeggen dat F. een stoornis heeft en dat hij handelde in een psychose. Hij had last van wanen en dacht dat 'duivelsaanbidders' hem achtervolgden, aldus het oordeel dat werd overgenomen door de rechtbank.