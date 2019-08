Hiv-preventiepil vanaf vandaag verstrekt, GGD's verwachten wachtlijsten

Mannen met een verhoogd hiv-risico kunnen de PrEP-pil overigens ook bij de huisarts krijgen, maar niet alle huisartsen willen het geneesmiddel voorschrijven. "Bijvoorbeeld huisartsen die zich daar niet bekwaam voor voelen of vinden dat het een oproep is voor onbeschermde seks", zei hiv-verpleegkundige Loek Elsenburg daar eerder dit jaar over tegen Nieuwsuur.

Bovendien gaan de kosten voor de pil en begeleiding bij de huisarts van het eigen risico af. Volgens het Aidsfonds/Soa Aids Nederland is de goedkoopste prijs voor dertig PrEP-pillen ongeveer 39 euro. Met de subsidieregeling die vandaag ingaat, betalen deelnemers een eigen bijdrage van 7,50 euro per 30 pillen. De meeste gebruikers nemen elke dag een pil.

Proef

De discussie over de vergoeding van PrEP speelt al jaren. Vorig jaar maakte minister Bruins voor Medische Zorg bekend dat de preventieve hiv-remmers vanaf dit jaar verstrekt zouden worden, eind juni meldde hij dat de PrEP-subsidieregeling per 1 augustus van start kon gaan. De regeling geldt in eerste instantie voor een proefperiode van vijf jaar. Over drie jaar is er een tussentijdse evaluatie.

In maart nam de Tweede Kamer een motie aan om te regelen dat huidige PrEP-gebruikers al vóór de zomer voor zorg en begeleiding naar de GGD zouden kunnen.Hiv-artsen hadden aan de bel getrokken omdat ze vonden dat minister Bruins te traag was met de landelijke invoering van het PrEP-progamma. Toen bleek dat zeker twintig mensen hiv hadden gekregen omdat ze niet aan PrEP konden komen.