Hiv-artsen luiden noodklok en gaan zelf PrEP verstrekken

Zeker twintig mensen hebben hiv gekregen omdat zij niet aan PrEP konden komen. PrEP is een medicijn dat beschermt tegen een hiv-infectie. Het Aidsfonds/Soa Aids Nederland verwijt minister Bruno Bruins van Volksgezondheid dat hij treuzelt met de landelijke invoering van het geneesmiddel. Hiv-artsen vinden het inmiddels zo onverantwoord dat ze patiënten zelf aan PrEP gaan helpen.

In 25 ziekenhuizen, zoals in het Amsterdam UMC, zijn de zo geheten hiv-behandelcentra. Marc van der Valk van de Nederlandse Vereniging van Hiv-Behandelaren (NVHB) vindt de situatie zo onverantwoord dat de ziekenhuizen zelf PrEP verstrekken. "PrEP-zorg hoort thuis bij de soa-poli's van de GGD, maar als toegang tot het middel via die poli's niet beschikbaar is, dan zullen we binnen de 25 hiv behandelcentra in Nederland mensen helpen om aan PrEP te komen."

Boos

Hiv-patiënt Lyle Muns (25) studeert in Amsterdam en werkt daarnaast als sekswerker. Al voor zijn diagnose zocht hij naar PrEP om te voorkomen dat hij het virus zou krijgen, maar omdat het middel op dat moment niet voor hem beschikbaar was, heeft hij een half jaar later alsnog hiv gekregen.

Toen hij de diagnose hoorde van zijn arts, was Muns geschokt. "Ik was het eerste moment vooral boos op mezelf. Verdorie, ik wist zoveel over seksuele gezondheid, hoe kon ik nou hiv krijgen? Maar ik was ook wel gefrustreerd door de regering en het beleid rond PrEP. Want ik was duidelijk op zoek naar het middel en de manier om een hiv-infectie te voorkomen, maar dat was niet mogelijk omdat Nederland achterloopt met het ter beschikking stellen."

Wat is PrEP? Bekijk deze video (de tekst gaat onder de video verder):