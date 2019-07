Tweede sterfgeval door ebola in miljoenenstad Congo

In de Congolese miljoenenstad Goma is een tweede persoon overleden aan ebola. De angst dat ebola in de stad om zich heen grijpt en mogelijk ook buiten de landsgrenzen opduikt, is groot. Het dichtbevolkte Goma ligt op de grens met Rwanda en heeft een internationaal vliegveld.

Het slachtoffer wist vermoedelijk niet dat hij ebola had en was dagenlang besmettelijk voordat de ziekte werd vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat het om een veertiger die als mijnwerker op weg naar huis was van een verblijf in de noordoostelijke provincie Ituri, waar geen gevallen van ebola zijn gemeld.

Hij liep het virus op tijdens de 500 kilometer lange reis van Komanda naar Goma. Negen dagen na aankomst op 13 juli begon hij symptomen te vertonen, waarop hij werd geïsoleerd. Gisteren overleed hij.

1 augustus 2018

Het is precies een jaar geleden dat het virus opnieuw uitbrak in Congo. Sindsdien zijn meer dan 1800 mensen in het oosten van het land aan de ziekte overleden, bijna een derde daarvan waren kinderen. In de jaren daarvoor waren er meerdere ebola-uitbraken in het land.

Eerder werd de kans op verspreiding van het virus door het ministerie van Volksgezondheid in Congo klein geacht, omdat de pati├źnt op tijd was ontdekt. Een priester bracht het virus mee naar Goma en overleed vorige maand. Daarna bestempelde de WHO de uitbraak als een internationale gezondheidscrisis.