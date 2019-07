Wereldgezondheidsorganisatie roept noodtoestand uit vanwege ebola

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de dodelijke uitbraak van ebola in Congo bestempeld tot een internationale gezondheidscrisis. Sinds augustus vorig jaar zijn al meer dan 1600 mensen om het leven gekomen als gevolg van ebola en zijn er 2500 besmettingen geweest. Nu heeft de ziekte zich ook verspreid naar de miljoenenstad Goma, bij de grens met Rwanda.

Nu sprake is van een internationale gezondheidscrisis, kan de VN-organisatie bijvoorbeeld meer middelen vrijmaken voor hulp en meer hulpverleners opleiden. Volgens gezondheidsdeskundigen lijkt Oost-Congo op een oorlogsgebied.

Priester

Deskundigen vreesden al maanden voor de verspreiding van ebola naar Goma. Een priester die in een kerk in Butembo ebola-patiënten ondersteunde, nam de ziekte mee naar de stad. Hij overleed afgelopen week in een kliniek in Butembo, nadat hij daar was teruggekeerd voor medische verzorging.

Volgens het Congolese ministerie van Volksgezondheid is de kans klein dat het virus zich verder verspreidt, omdat de patiënt op tijd ontdekt is. De gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties zegt dat de komst van ebola in Goma en de verspreiding van de ziekte naar Uganda, in juni, de wereldwijde zorg versterkt heeft.

Toezicht

Volgens de WHO zijn er geen aanwijzingen dat de ziekte zich buiten het gebied verspreidt. Ook is het volgens de directeur niet nodig om grenzen in het getroffen gebied te sluiten.

Sluiting van de grenzen zou zelfs een averechts effect hebben, omdat mensen dan niet via de officiële grensovergangen het land verlaten. Bij officiële overgangen houden artsen toezicht op mensen die ziekteverschijnselen hebben.

De WHO heeft vier keer eerder een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Een daarvan was de verwoestende ebola-uitbraak van 2014 tot 2016 in West-Afrika, waarbij 11.000 doden vielen.