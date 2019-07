Duitsland doet niet mee aan Amerikaanse missie in Straat van Hormuz

Duitsland doet niet mee aan een door de Verenigde Staten geleide missie om het scheepsverkeer in de Straat van Hormuz, bij Iran, te beschermen tegen aanslagen en kapingen. Dat heeft minister Maas van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt tijdens een bezoek aan Warschau.

De Verenigde Staten hadden Duitsland, net als Nederland en andere NAVO-leden, gevraagd om bij te dragen aan de missie. Maar dat ziet Duitsland dus niet zitten, zegt Maas: "Aan de door de VS voorgestelde en geplande maritieme missie wil de bondsregering niet deelnemen".

Volgens Maas moet een verdere escalatie van de spanningen rond Iran worden vermeden en kan de crisis niet militair worden opgelost. De minister zegt dat Duitsland daarom samen met Frankrijk heeft gekozen voor diplomatiek overleg met Iran.

Brits voorstel

Het Verenigd Koninkrijk heeft een eigen voorstel gedaan voor een missie in Europees verband om de veiligheid van schepen in de Straat van Hormuz te garanderen. Maas heeft niets gezegd over eventuele Duitse deelname aan die missie.

Het Nederlandse kabinet beslist half augustus of er een fregat gestuurd wordt naar de zeestraat.

Wat maakt de Straat van Hormuz zo belangrijk? We leggen het uit in deze video: