Nog steeds problemen op Schiphol na grote tankstoring

Op het vliegveld zelf is het druk. "Het is een beetje een gekke sfeer", zegt verslaggever Marc Hamer in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is een soort Schiphol in twee snelheden. Veel reizigers die vandaag vliegen, lopen meteen door en aan de zijkant zitten mensen die gisteren niet konden vliegen en nog op het vliegveld hangen."

Bij de informatiebalies staan boze mensen te wachten op een nieuwe vlucht. Een man die gisteravond om 17.40 uur zou vliegen, wacht nog steeds op het vliegveld. Hij vindt dat hij te weinig informatie heeft gekregen. "We hoorden dat onze vlucht geannuleerd was en daarna zijn we in de steek gelaten. We hebben de hele nacht op een bankje gelegen."

Bij de informatiebalie van Transavia heeft hij net te horen gekregen dat de vliegmaatschappij niets voor hem kan doen en dat hij voor meer informatie bij zijn touroperator moet zijn.

De storing begon gisteren rond 13.00 uur bij Aircraft Fuel Supply, het bedrijf dat de vliegtuigen op Schiphol van brandstof voorziet, en was om 21.00 uur opgelost. Door de problemen konden tientallen vliegtuigen geen brandstof tanken. Over de oorzaak van de storing is nog weinig bekend, zegt de Schiphol-woordvoerder. "Dat moet blijken uit de evaluatie, maar hier willen we nog heel veel meer over weten. Het was een onacceptabele dag."