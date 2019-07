Frustratie op Schiphol: 'Nog nooit zo'n schandalige situatie meegemaakt'

Een gestrande Brit is woedend over de gang van zaken. "Ik heb nog nooit zo'n schandalige situatie meegemaakt op een vliegveld." Hij is vooral boos over het gebrek aan informatie. "Ze doen helemaal niks. Ze sturen mensen gewoon weg en zeggen: we kunnen u niet helpen, ga maar naar een hotel."

Ook op luchthavens in het buitenland zijn Nederlandse vakantiegangers gestrand door de storing op Schiphol. Net als op de Nederlandse luchthaven klagen mensen op sociale media over het gebrek aan informatie.

Schiphol liet gisteravond weten dat de eerste vluchten inmiddels zijn vertrokken. Over de oorzaak van de storing met de brandstoftoevoer van kerosine is nog niets bekend.