'Schadeberekening Srebrenica heel complex en het gaat om veel mensen'

"Het is geen fysica", zegt emeritus hoogleraar internationaal recht Willem van Genugten. Kort door de bocht: de ene partij probeert de andere partij te overtuigen van zijn gelijk. Het verhaal van een nabestaande, gepresenteerd door een advocaat, staat tegenover dat van een vertegenwoordiger van de staat.

Van Genugten: "Uitonderhandelen klinkt misschien naar, maar dat gebeurt wel. Elkaars argumenten worden betwist om uiteindelijk op een bedrag uit te komen dat over en weer acceptabel is." Het valt niet te zeggen hoelang dat proces zal duren, want volgens Van Genugten is dit nog nooit op deze schaal gebeurd.

En die overige 90 procent dan?

Indirect valt uit het vonnis van de Hoge Raad op te maken dat de VN voor het overgrote deel verantwoordelijk is voor de val van de moslimenclave, zegt internationaal strafrechtexpert Gert-Jan Knoops. "Het is dan wrang dat de nabestaanden voor 90 procent van dit drama met lege handen blijven staan." De VN is namelijk immuun voor vervolging.

De redenering achter die immuniteit is dat het orgaan anders niet meer zijn werk zou kunnen uitvoeren. Net zoals diplomaten in principe onschendbaar zijn. "Je kunt je afvragen: wordt het niet tijd om die immuniteit van de VN op te heffen? Want het is ook niet de eerste missie waarbij de VN heeft gefaald", zegt Knoops. Hij was overigens advocaat van Dutchbat-commandant Thom Karremans in het verleden.

Hoezo 10 procent?

De nabestaanden zijn teleurgesteld over de uitkomst van hun jarenlange juridische strijd. "Het is een schande voor de hele wereld", zei Zakira Efendic tegen persbureau AP. De 73-jarige verloor haar man en twee zonen in Srebrenica.

Eerst zouden nabestaanden 30 procent van de schade vergoed krijgen. Maar de Hoge Raad haalde een streep door dat percentage van het gerechtshof en maakte er dus 10 procent van. De motivering voor die verlaging is voor de nabestaanden ontoereikend, zegt advocaat Van der Sluijs.

Ook hoogleraren Knoops en Van Genugten plaatsen vraagtekens bij het vonnis van 10 procent. "Vijf rechters hebben alle argumenten in een weegschaal gelegd en kwamen uit op dit percentage", zegt Van Genugten. "Maar het had ook zomaar iets meer of minder kunnen zijn."

Van der Sluijs: "De betrokken partijen hebben zich helemaal niet uitgelaten over wat de overlevingskans van de mannen is geweest en daar heeft de raad in al haar wijsheid nu 10 procent van gemaakt." Gewapend met dit argument overweegt de 'Moeders van Srebrenica' nog om naar het Europees hof voor de Rechten van de Mens te stappen. De enige gang naar de rechter die nog mogelijk is.