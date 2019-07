Hoge Raad verlaagt aansprakelijkheid Staat voor dood 350 moslims Srebrenica

De Staat is voor 10 procent aansprakelijk voor de dood van 350 moslimmannen die zich na de val van de enclave Srebrenica in juli 1995 op de nabijgelegen Nederlandse basis in Potocari bevonden, heeft de Hoge Raad geoordeeld. De Nederlandse Staat moet daarom 10 procent van de schade van de nabestaanden van deze groep vergoeden.

De 350 mannen bevonden zich te midden van 5000 Bosnische moslims die naar de Nederlandse basis waren gevlucht. Dutchbat wist volgens de Hoge Raad dat ze het reële gevaar liepen op mishandeling en de dood en had hun daarom de keuze moeten bieden op de compound te blijven. Door hen weg te sturen, ontnamen de Nederlandse VN-militairen hun de kans uit de handen van de Bosnische Serviërs te blijven. Die kans was klein, maar niet verwaarloosbaar.

Eerder oordeelden de rechtbank en het hof dat die kans 30 procent was, maar volgens de Hoge Raad is die schatting te hoog. De Bosnische Serviërs hadden volgens de Hoge Raad waarschijnlijk ontdekt dat er mannelijke vluchtelingen op de basis waren en hadden ook de machtsmiddelen hen te arresteren. Dutchbat had dit niet kunnen voorkomen, zegt de Hoge Raad.

Dutchbat bevond zich in een extreem lastige positie, omdat de Nederlanders met een lichte bewapening tegen een overmacht aan zwaarbewapende Serviërs stonden, benadrukt de Hoge Raad.