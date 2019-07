Advocaat nabestaanden 'overvallen' door Srebrenica-oordeel Hoge Raad

Nabestaanden reageren teleurgesteld op het oordeel van de Hoge Raad, dat Nederland maar voor een klein deel aansprakelijk is voor de dood van moslimmannen in Srebrenica in 1995. "Ik voel me er wat door overvallen", zegt Simon van der Sluijs, een van de advocaten van de 'Moeders van Srebrenica'.

Het Gerechtshof had de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat eerder vastgesteld op 30 procent, maar de Hoge Raad verminderde dat tot 10 procent. "We hebben er bij de behandeling over geklaagd dat het hof zomaar die 30 procent aansprakelijkheid had aangenomen", reageert Van der Sluijs. Volgens hem heeft niemand zich uitgelaten over de kans dat de moslimmannen de val van Srebrenica hadden overleefd als Nederlandse Dutchbat-militairen ze niet hadden weggestuurd van hun compound. "De Hoge Raad heeft daar nu in al zijn wijsheid 10 procent van gemaakt."

