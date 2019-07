Gemeenten vrezen dennenprocessierups: terecht of onnodig?

De problemen met de eikenprocessierups zijn inmiddels bekend. Nu wapenen gemeenten zich tegen een nieuwe mogelijke dreiging: dennenprocessierups. Maar volgens deskundigen is dat voorbarig. De rups ís nog niet in Nederland aangekomen en de bestrijding van andere invasieve diersoorten vraagt om meer prioriteit.

Al enige tijd waarschuwen deskundigen voor de dennenprocessierups, die is gesignaleerd van Zuid-Europa tot in de Ardennen. Het zal niet lang meer duren, hoogstens een paar jaar, voordat deze rups in Nederland voorkomt, zegt bioloog Arnold van Vliet in Quest.

De dennenprocessierups heeft veel meer brandharen dan de eikenprocessierups en kan dus nog meer overlast als jeuk en bultjes geven. Hij doet zich tegoed aan dennenbomen en heeft altijd voedsel voorhanden, omdat dennen altijd groen blijven. "Op dennen kun je niet spuiten. Die nemen geen bestrijdingsmiddelen op," weet eikenprocessierups-expert Jules Sondeijker. "Dat maakt het lastiger ze te bestrijden."

Ecologisch beleid

Gemeenten zien de bui al hangen. In Enkhuizen diende PvdA-raadslid Arshak Mazloumian vorige week een motie in om naast de eikenprocessierups, ook de dennenprocessierups te bestrijden. "We moeten niet reactief handelen zoals in het verleden, dus pas als de uitbraak er is. We kunnen nu al concrete preventie acties ondernemen, zoals het vergroten van de biodiversiteit waardoor meer insecten en vogels worden aangetrokken die die rupsen opeten."

Ook de gemeente Amersfoort zet in op ecologische bestrijding, vertelt woordvoerder Leonie Scholten: "Beide soorten rups hebben dezelfde natuurlijke vijanden. Daarom moeten we vooral inzetten op meer balans in de natuur, dus meer insecten en bloemen, waardoor er vogels worden aangetrokken. Als je die strijd voortzet, heeft dat op termijn ook een positief effect op de aanpak van de dennenprocessierups."

Ook bijvoorbeeld de Brabantse gemeente Heeze-Leende meldt de ontwikkelingen op de voet te volgen. En in Stichtse Vecht en Nunspeet staat preventie ook op de agenda.