Einde van Srebrenica-proces in zicht, Hoge Raad doet uitspraak

De massamoord is door het Internationaal Gerechtshof en het Joegoslavië Tribunaal als genocide aangemerkt. Ratko Mladic kreeg in 2017 levenslang voor de genocide.

De 'Moeders van Srebrenica' stellen de Nederlandse Staat verantwoordelijk voor de dood van de ruim 8000 mannen. In juli 2014 oordeelt de rechtbank in Den Haag dat de Staat alleen verantwoordelijk is voor de dood van de 300 moslimmannen die op de Dutchbat-basis waren en door Nederlandse militairen werden overgedragen aan generaal Mladic. Zowel de nabestaanden als de Staat gaan in hoger beroep.

De nabestaanden doen dat omdat zij vinden dat de Staat aansprakelijk is voor een veel grotere groep slachtoffers. De Staat tekent ook beroep aan: niet Nederland maar de VN is verantwoordelijk, want die had de leiding over de missie.

Deels verantwoordelijk

In juni 2017 bepaalt het Gerechtshof in Den Haag dat de Staat deels verantwoordelijk is voor de dood van de 300 moslims en veroordeelt de Staat tot het uitkeren van 30 procent van de geleden schade. Weer leggen beide partijen zich niet neer bij de uitspraak en gaan ze in cassatie. Nu moet de Hoge Raad uitspraak doen.

De advocaat-generaal, een belangrijk adviseur van de Raad, heeft begin dit jaar laten weten dat naar zijn oordeel Nederland juist niet aansprakelijk kan worden gesteld. Omdat de Dutchbatters niet met zekerheid konden weten dat de moslimmannen gedood zouden worden toen ze hen de compound afstuurden. Het advies van de advocaat-generaal wordt in 70 procent van de gevallen overgenomen door de Hoge Raad.

Het vonnis is mogelijk het laatste woord in deze zaak. Verder beroep in Nederland is niet mogelijk. De nabestaanden kunnen de zaak wel nog voorleggen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En dat zullen ze ook doen als de rechtszaak verliezen.